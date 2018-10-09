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Китай вывел на орбиту два спутника дистанционного зондирования «Яогань-32»

Техника

Оба спутника принадлежат семейству «Яогань-32» и были выведены в космос ракетой-носителем «Чанчжэн-2С»

Пекин, 9 октября 2018, 09:43 — REGNUM  Два спутника дистанционного зондирования были успешно отправлены на орбиту с космодрома Цзюцюань на северо-востоке Китая, сообщает 9 октября агентство Синьхуа.

Оба спутника принадлежат семейству «Яогань-32» и были выведены в космос ракетой-носителем «Чанчжэн-2С» в 10:43 по Пекинскому времени. Спутники успешно заняли запланированные орбиты и будут в дальнейшем использоваться для исследования электромагнитных полей помимо прочего.

Текущий запуск стал первым для верхней ступени «Юаньчжэн-1S» в купе с ракетой-носителем «Чанжчэн-2С», что серьезно улучшило полезную нагрузку ракеты, сообщили в Китайской академии космических технологий. Таким образом, очередной запуск стал уже 286-м для семейства ракет «Чанчжэн».

Напомним, что 19 сентября 2018 года Китай совершил пуск ракет-носителей «Чанчжэн-3D» и «Юаньчжэн-1» с двумя навигационными спутниками BeiDou-3

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Космические полеты, аппараты и исследования
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