Вашингтон, 17 октября, 2018, 08:46 — ИА Регнум. Неполадки, которые возникли в работе видеохостинга Youtube 17 октября, устранены. Нормальная работа сервиса восстановлена. Об этом сообщается в микроблоге видеохостинга в Twitter.

geralt Интернет

Читайте также: YouTube дал массовый сбой по всему миру

«Мы снова с вами! Спасибо за ваше терпение. Если у вас все еще есть проблемы, пожалуйста, сообщите нам», — говорится в обращении к пользователям.

https://twitter.com/TeamYouTube/status/1052393799815589888

Как сообщало ИА REGNUM, на проблемы с доступом на сервер видеохостинга, а также авторизацией пользователи со всего мира начали жаловаться 17 октября. По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, массовый сбой в работе видеохостинга Youtube наблюдался с 04:00 мск 17 октября. Сбой, в частности, затронул США, Австралию, Японию, страны Европы.