Вашингтон, 17 октября, 2018, 07:57 — ИА Регнум. Лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру были присущи садомазохистские наклонности, он также испытывал влечение к мужчинам. Об этом говорится в рассекреченном докладе о жизни фюрера, обнародованном ЦРУ.

Штурмовики приветствуют Гитлера

В 1943 году доклад на 70 страницах представил Управлению стратегических служб США антрополог Генри Филд. В своей работе Филд опирался на исследование близкого друга Гитлера Эрнста Седжвика Ганфштенгля.

В отчете говорится, что фюрер проявлял «садомазохистские наклонности с уклоном к гомосексуализму в молодости». Так, Гитлер испытывал влечение к Рудольфу Гессу, который, как утверждается, был гомосексуалистом, одевался в женские наряды и имел прозвище «Фройлен Анна».

Отмечается также, что фюрер любил наблюдать за молодыми юношами. В молодости, в 1910—1913 годах, он жил в мужском пансионе в Вене, имевшем репутацию места, куда пожилые мужчины приходят в поисках молодых.

Автор доклада подчеркивает, что Гитлер сочетал в себе обе ориентации. В документе также говорится о детстве фюрера, его образовании, любимых блюдах, музыке и прочих привычках.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре немецкие журналисты опубликовали интервью с ближайшим родственником Гитлера по мужской линии. Один из внучатых племянников фюрера, Александр Адольф, был врачом-психотерапевтом и работал в США с ветеранами войны.

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