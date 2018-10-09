Издание Bild взяло интервью у ближайшего родственника Адольфа Гитлера

Нью-Йорк, США, , 11:37 — REGNUM Журналисты немецкого издания Bild отыскали в США родственников Адольфа Гитлера, последних потомков рода по мужской линии. Один из них, внучатый племянник немецкого диктатора, согласился дать интервью. Текст опубликован изданием 8 октября.

Три внучатых племянника Гитлера — Александр, Брайан и Луи — проживают в США под другой фамилией на острове Лонг-Айленд в штате Нью-Йорк. Самый старший из них, 68-летний Александр Адольф, побеседовал с журналистами.

Он является сыном Уильяма-Патрика Гитлера (позже он возьмет фамилию Стюарт-Хьюстон), племянника Адольфа Гитлера, эмигрировавшего из Германии в 1939 и скончавшегося в 1987 году. Он защищает своего отца, которого упрекают в оппортунизме. Александр считает его хорошим человеком.

Братья держат в тайне свое происхождение — о нем не знают даже ближайшие соседи. Это бремя стоило семейной жизни для одного из них: он хотел жениться на девушке из еврейской семьи, но когда та узнала тайну, прервала с женихом все отношения.

Сам Александр Адольф холост, как и его братья, и уже вышел на пенсию. Он был врачом-психотерапевтом и работал с ветеранами войны. Те и не догадывались, кто их врач.

Еще один его брат Говард хотел завести семью, но погиб в автокатастрофе в 1989 году. Таким образом, трое братьев — последние потомки рода Гитлеров. Александр Адольф отвергает какие-либо предположения о «семейном пакте по непродолжению рода» и называет их чушью.

Он следит за отголосками немецкой политики и считает канцлера Германии Ангелу Меркель умным человеком. А вот с немецкими неонацистами ему не хочется иметь дело.