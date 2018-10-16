Брюссель, 16 октября, 2018, 21:21 — ИА Регнум. Представитель ЕС на переговорах по выходу Великобритании из Евросоюза Мишель Барнье назвал «самый крайний срок» для соглашения между Лондоном и Брюсселем, 16 октября передает агентство Reuters.

Dave Kellam Великобритания и Евросоюз

По информации Reuters, Барнье заявил чиновникам ЕС, что «последний дедлайн» для соглашения по Brexit наступит в декабре текущего года — после этого разрыв между Великобританией и Евросоюзом возможен только «без сделки».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 и 18 октября состоится саммит лидеров ЕС по Brexit, ведущим которого заявлен Дональд Туск. Глава Европейского совета уже заявил об «отсутствии оптимизма» в отношении переговоров с Лондоном.

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