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«Ситуация не внушает оптимизма» — Дональд Туск о переговорах по Brexit

Политика

Туск попросит Мэй «сформулировать конкретные предложения по выходу из тупика»

Брюссель, 16 октября 2018, 19:42 — REGNUM  Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что ситуация с переговорами по Brexit «не внушает оптимизма» — вероятнее всего, Лондон и Брюссель не смогут заключить соглашение о выходе Великобритании из ЕС, 16 октября передает агентство Reuters.

«К сожалению, доклад о состоянии переговоров, который я получил от Мишеля Барнье сегодня, а также вчерашние дебаты в Палате общин, не дают мне оснований для оптимизма перед завтрашним Европейским советом по Brexit», — заявил Туск журналистам в Брюсселе.

Тем не менее Туск отметил, что попросит премьер-министра Великобритании Терезу Мэй «сформулировать конкретные предложения по выходу из тупика» на переговорах 17 октября.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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