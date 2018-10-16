Мадрид, 16 октября, 2018, 15:32 — ИА Регнум. Сегодня, 16 октября, исполняется ровно год с тех пор, как глава Каталонской национальной ассамблеи (ANC) Жорди Санчес и лидер организации Òmnium Cultural Жорди Куишар были заключены в тюрьму по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Там они остаются и по сей день, как и семеро политиков, взятых под стражу позднее. Об этом сообщает издание 20 minutos.

Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США Узник

Год назад судья Национальной судебной коллегии Кармен Ламела сочла их «зачинщиками и руководителями осады Министерства экономики Женералитета 20 сентября 2017 года». Сегодня организация «Международная амнистия» уже не в первый раз просит освободить «двух Жорди», как их прозвали, считая арест необоснованным следствием злоупотребления правом на самовыражение и мирные собрания.

Организация выступает против последних решений Верховного и Конституционного судов оставить Куишара и Санчеса под арестом. В официальном сообщении Эстебана Бельтрана, главы «Международной амнистии», подчеркнуто, что вместо того, чтобы «воспользоваться возможностью положить конец» режиму предварительного заключения, представители юридической власти только «усилили несправедливость».

Жорди Санчес и Жорди Куишар стали первыми, однако не единственными каталонскими политиками, подвергнувшимися аресту в 2017 году. 2 ноября за ними последовали бывший вице-президент Женералитета Ориоль Хункерас и еще семь бывших министров, а 9 ноября Карме Форкадель стала последним из арестованных сторонников независимости региона. Таким образом, изначально в заключении оказалось 11 человек.

В настоящий момент в тюрьме находятся 9 политиков: помимо Санчеса и Куишара, это Ориоль Хункерас, бывший пресс-секретарь правительства Жорди Туруль, бывший министр внутренних дел Хоаким Форн, экс-глава парламента Карме Форкадель, бывший министр внешней политики Рауль Ромева, бывший министр территориальной политики Жозеп Руль и бывшая министр труда Долорс Басса.

Еще двое арестованных, бывшая министр управления Меритксель Боррас и бывший министр юстиции Карлес Мундо, оставались под стражей со 2 ноября по 4 декабря 2017 года. Эти двое не были на «переднем крае» борьбы за независимость Каталонии, и этим, вероятно, объясняется их освобождение.

Что касается заключенных, то несмотря на предъявленные им обвинения (а за исключением Санчеса и Куишара, все они обвиняются в «мятеже и растрате»), они продолжают активно участвовать в политической жизни Каталонии. Сразу семеро смогли избраться в парламент на выборах 21 декабря 2017 года: Хункерас, Туруль, Басса, Руль, Форн, Ромева и Форкадель. Форн и Форкадель, правда, позднее отказались от полномочий депутатов. Зато не отказался от них бежавший из страны Карлес Пучдемон, бывший глава региона и организатор референдума о независимости.

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В середине июля 2018 года Верховный суд Испании постановил, что все подследственные должны передать свое право голоса другим лицам, и это привело к расколу в лагере сторонников независимости: парламентарии от ERC делегировали свои полномочия, а члены JpC не назначили никого вместо себя. В результате их четыре голоса перестали учитываться, и сепаратисты оказались в меньшинстве в каталонском парламенте.