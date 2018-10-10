Победа Мадрида: каталонские сепаратисты потеряли большинство в парламенте

Мадрид, , 15:04 — REGNUM Трещина в отношениях этих объединений ясно обозначилась еще неделю назад, а вчера, 9 октября, в ходе пленарного заседания парламента разрыв произошел официально. Не помогло даже соглашение, достигнутое в прошлый четверг, согласно которому голоса четверых подследственных депутатов (в числе которых бывший глава региона Карлес Пучдемон) будут продолжать учитываться, пока их не заменят выбранными лицами.

Читайте также: Разногласия среди каталонских сепаратистов угрожают правительству региона

Окончательному разрыву партий предшествовал подробный доклад консультантов парламента по юридическим вопросам, в котором они настаивали, что формулировка, выбранная JpC для сохранения права голосования за своими лишенными полномочий депутатами, является незаконной и ставит под удар парламентское большинство. В ходе последовавших дебатов республиканцы и социалисты хором просили у партии Пучдемона скорректировать свое ходатайство за подследственных, но тщетно.

Оказалось, что Карлес Пучдемон и другие мятежные депутаты недовольны прежним решением пленума, хотя и обещают уважать его. Об этом они сообщили в письменной форме. Помимо заверений, что они примут волю парламента и не имеют претензий к депутатам от ERC, делегировавшим свои права, письмо содержало гневные нападки на Верховный суд Испании.

Подследственные утверждали, что их держат в тюрьме за отказ сложить с себя полномочия депутатов, и угрожали обратиться в вышестоящие инстанции за справедливостью. «Мы будем работать над тем, чтобы нарушение права на политическое представительство… было принято во внимание международными организациями и судами», — было сказано в послании.

В конечном итоге парламент Каталонии решил продолжить работу без учета четырех голосов, принадлежавших подследственным депутатам JpC. Официальное заявление об этом сделала пресс-секретарь правительства региона Эльза Артади. Таким образом, сепаратисты потеряли большинство в парламенте. Хотя его нынешний состав все еще позволяет Киму Торре и его сторонникам оставаться у власти, продвигая свой проект республики, но действовать им теперь будет куда сложнее.

Новый расклад сил в каталонском парламенте дал о себе знать незамедлительно. Так, уже были отклонены законопроекты о неподчинении королю и о праве Каталонии на самоопределение. Всего из-за произошедшего сторонники независимости проиграли шесть голосований — и, по всей видимости, проиграют еще.