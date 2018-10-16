Москва, 16 октября, 2018, 10:52 — ИА Регнум. В результате использования электронных сигарет подростками велика вероятность, того, что молодые люди переключатся на употребление обычных табачных изделий, а этого допустить нельзя. Об этом заявила глава Минздрава России Вероника Скворцова.

Mike Mozart Не курить! Не «парить»!

По словам главы ведомства, несмотря на то, что электронные сигареты получили распространение в молодежной среде, следует помнить, что никотин, употребляемый в любой форме, наносит вред здоровью человека.

«На эти изделия должны распространяться такие же правила и меры регулирования, как и на любую другую табачную продукцию», — цитирует слова Скворцовой РИА Новости.

Министр также отметила, что указанная позиция поддержана правительством РФ и законопроекты о регулировании оборота электронных сигарет направлены на рассмотрение нижней палаты российского парламента.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня 2017 года Вероника Скворцова в ходе европейского совещания Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) заявила, что российские граждане стали меньше пить и курить.

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