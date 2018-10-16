В России с пачек сигарет могут убрать логотипы

Москва, , 09:17 — REGNUM Вопрос введения «обезличенных» пачек сигарет прорабатывается Минздравом в числе мер по борьбе с курением. Об этом рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Она отметила, что ужесточение антитабачного законодательства уже дало определенные плоды — потребление табака в России сократилось более чем на 20%. Однако останавливаться на достигнутом нельзя, и в Минздраве работают над новыми ограничениями.

«Они направлены на сокращение доступности табачной продукции, уменьшение числа мест, где курение разрешено, дополнительное информирование населения о вреде курения», — рассказала Скворцова РИА Новости.

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В ряде стран эффективным оказалось введение обезличенных пачек сигарет. Такая упаковка не содержит логотипа, для названий марок используется единый шрифт. Решение этого вопроса займет время и потребует корректировки законодательства Евразийского экономического союза, пояснила министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году в России было ужесточено антитабачное законодательство и принят ряд мер по борьбе с курением. Осенью 2017 года на рассмотрение правительства РФ была внесена новая антитабачная концепция на 2018−2022 годы, цель которой — сокращение потребления табака на 25% к 2022 году.

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