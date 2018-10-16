Вторник, 16 Октября 2018 года
11:00:12 МСК

В России с пачек сигарет могут убрать логотипы

Экономика

Для названий марок на такой упаковке выбран единый шрифт

Москва, 16 октября 2018, 09:17 — REGNUM  Вопрос введения «обезличенных» пачек сигарет прорабатывается Минздравом в числе мер по борьбе с курением. Об этом рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Она отметила, что ужесточение антитабачного законодательства уже дало определенные плоды — потребление табака в России сократилось более чем на 20%. Однако останавливаться на достигнутом нельзя, и в Минздраве работают над новыми ограничениями.

«Они направлены на сокращение доступности табачной продукции, уменьшение числа мест, где курение разрешено, дополнительное информирование населения о вреде курения», — рассказала Скворцова РИА Новости.

Читайте также: В Совфеде предложили запретить курение возле подъездов

В ряде стран эффективным оказалось введение обезличенных пачек сигарет. Такая упаковка не содержит логотипа, для названий марок используется единый шрифт. Решение этого вопроса займет время и потребует корректировки законодательства Евразийского экономического союза, пояснила министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году в России было ужесточено антитабачное законодательство и принят ряд мер по борьбе с курением. Осенью 2017 года на рассмотрение правительства РФ была внесена новая антитабачная концепция на 2018−2022 годы, цель которой — сокращение потребления табака на 25% к 2022 году.

Читайте также: Правительство РФ не поддержало возвращение «курилок» в аэропорты

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Борьба с курением
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить