Вашингтон, 15 октября, 2018, 18:05 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что госсекретарь Майк Помпео вылетит в Саудовскую Аравию «в течение часа», 15 октября передает агентство Reuters.

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Поездка Помпео связана с расследованием исчезновения саудовского журналиста Джемаля Хашогги, о начале которого объявил король Саудовской Аравии Салман.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп угрожал «сурово наказать» Саудовскую Аравию — в случае, если Хашогги действительно был убит в саудовском консульстве в Стамбуле, как утверждает Турция.

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