Король Саудовской Аравии поручил расследовать исчезновение Джамаля Хашогги

Эр-Рияд, , 14:49 — REGNUM Король Саудовской Аравии Салман дал 15 октября поручение о проведении внутреннего расследования исчезновения оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, сообщает британское агентство Reuters.

Такая информация поступила от официального источника в Саудовской Аравии, который пожелал остаться неназванным.

«Король дал поручение Общественному прокурору начать внутреннее расследование дела Хашогги на основании информации, получаемой от работающей в Стамбуле совместной группы», — указал источник.

Напомним, ранее источники в дипломатических кругах Турции заявили о том, что обыск в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, где предположительно и произошло убийство оппозиционного журналиста, состоится во второй половине дня 15 октября.