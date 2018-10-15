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Король Саудовской Аравии поручил расследовать исчезновение Джамаля Хашогги

Политика

Обыск в консульстве королевства в Стамбуле пройдет во второй половине дня

Эр-Рияд, 15 октября 2018, 14:49 — REGNUM  Король Саудовской Аравии Салман дал 15 октября поручение о проведении внутреннего расследования исчезновения оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, сообщает британское агентство Reuters.

Такая информация поступила от официального источника в Саудовской Аравии, который пожелал остаться неназванным.

«Король дал поручение Общественному прокурору начать внутреннее расследование дела Хашогги на основании информации, получаемой от работающей в Стамбуле совместной группы», — указал источник.

Напомним, ранее источники в дипломатических кругах Турции заявили о том, что обыск в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, где предположительно и произошло убийство оппозиционного журналиста, состоится во второй половине дня 15 октября.

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