Москва, 15 октября, 2018, 15:11 — ИА Регнум. С 1 января 2019 года повышение акцизов на топливо может привести к резкому скачку розничных цен на бензин в России, сообщает 15 октября ТАСС со ссылкой на заключение Счетной палаты по проекту бюджета 2019−2021 годов.

Иван Шилов ИА REGNUM Заправка автомобиля

«Увеличение акциза в 1,5 раза с 1 января 2019 года может вновь привести к резкому росту цен на бензин», — говорится в документе.

Отмечается, что это потребует принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер

Напомним, с 1 января 2019 года в России поднимутся акцизы на бензин и дизельное топливо на 3,7 тыс. и 2,7 тыс. рублей за тонну соответственно.

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В свою очередь в Совете Федерации выразили опасение, что рост цен на ГСМ серьезно ударит по многим отраслям, особенно по угольной промышленности, которая потребляет в огромных масштабах бензин и солярку.

Отметим, что по состоянию на 8 октября средняя цена на бензин в стране составила 43,28 рубля за литр. В том числе литр бензина марки Аи-92 подорожал на 2 копейки — до 41,39 рубля, литр Аи-95 стал дороже на 5 копеек — 44,62 рубля, цена на Аи-98 выросла на 4 копейки — до 49,95 рубля.

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