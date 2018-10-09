Нефтяные компании не должны злоупотреблять: Путин о ценах на ГСМ

станица Георгиевская, Ставропольский край, , 17:39 — REGNUM Правительство РФ будет принимать меры по сдерживанию роста цен на горюче-смазочные материалы. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Ставропольский край 9 октября. Глава государства побывал в станице Георгиевской, где пообщался с работниками сельхозпредприятия «Рассвет», которое специализируется на выращивании яблок.

Глава государства отметил, что власти видят тенденцию к росту цен на нефтепродукты и связывают ее с растущими ценами на нефть.

«Мы поддерживали и будем поддерживать отрасль, которая нам несет золотые яйца, я имею в виду нефтяников, но все-таки они не должны злоупотреблять тем положением, которое они имеют. Они работают все-таки в нашей стране, в России, поэтому ссылаться исключительно на то, что они должны использовать мировую конъюнктуру, чтобы заработать все, что можно, тоже не совсем справедливо», — сказал Путин.

Глава правительства напомнил, что в этом году федеральные власти выделили 5 млрд рублей регионам на закупку ГСМ, 3,5 млрд уже доведены до хозяйств. При этом Медведев не исключил оказание и дополнительной финансовой помощи отрасли АПК.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 октября, Владимир Путин и Дмитрий Медведев находятся с рабочей поездкой в Ставропольском крае. Помимо посещения сельхозпредприятия «Рассвет» в программе также — совещание по вопросам развития сельского хозяйства.

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