Хабаровск, 15 октября, 2018, 13:41 — ИА Регнум. Глава Министерства по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, судя по всему, не знает, куда бы пристроить более 188 млн дальневосточных гектаров. Министр решил дарить их случайным подписчикам в «Инстаграм». Жительница Амурской области, получившая от министра Козлова странный подарок в виде земельного участка, теперь не знает, что с ним делать, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальневосточный гектар

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Министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов объявил в своем «Инстаграм» очень странный конкурс. Своим подписчикам он пообещал призы. Дальневосточники подписывались. Несколько дней спустя господин Козлов объявил победителей. Главный приз получила подписчица Галина из Благовещенска Амурской области. Призом оказался… дальневосточный гектар.

Победительница странного конкурса министра Козлова в комментарии написала:

«Спасибо. Я очень растеряна, не знаю, что теперь делать с таким подарком».

Другие подписчики получили в подарок от министра открытки и фирменные значки Минвостокразвития.

Впрочем, оценили конкурс главы Минвостокразвития не все.

«Докатились. Один земли разыгрывает, другой столицу ДФО переносит. Вам заняться больше нечем?»

«Господи, у вас дел больше нет? Народ бежит с ДВ, а вы открыточки раздаёте. Давайте уже работать! Ну, сделайте уже что-то для людей! Чтобы люди жили здесь достойно!»

«Это мошенничество! Землю и так раздают бесплатно! Не ваша это привилегия! Это российская земля, народная, народ сам решает, как её брать и когда. Вот купили бы землю и тогда дарили бы».

«Уважаемый министр! Вот вы пишите про землю, что подарок этот очень хорош. А вот нас 300 человек. Мы взяли землю первыми. А электричества нет, дома нам строить разрешения не дают. Вопрос один — как нам освоить наши гектары, если государство ничем не помогает?»

«Я просто возмущена тем, что министр по развитию ДФО занимается розыгрышами, как будто ему заняться больше нечем».

«Земля на Дальнем Востоке уже раздаривается?! Позорище! Вместо того, чтобы улучшать нашу жизнь, министр по развитию ДФО раздаривает землю!»

«Следующий конкурс будет — «получи деньги из собранных налогов»?», — написали дальневосточники в «Инстаграм» министра Козлова.

Вообще, если министру нечем заняться, он вполне мог бы съездить в Амурскую область, которую ещё совсем недавно возглавлял. Там, будучи губернатором, он «бодрячком» рапортовал о выполнении программы по переселению граждан из аварийных бараков в новостройки. Только вот сегодня разгребать кошмарные последствия деятельности Козлова приходится несчастным новосёлам и новому губернатору.

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Как сообщало ИА REGNUM, из 188,4 млн дальневосточных гектаров выдано порядка 45 тысяч. Согласно опросу, проведенному ИА REGNUM, в котором приняли участие 34 794 жителя из всех регионов России, россияне хорошо осведомлены о программе по бесплатному выделению дальневосточных гектаров, но ехать в ДФО за куском земли не планируют.