Жителям приамурского Белогорска построили картонные дома с электрогрелками

Благовещенск, , 12:54 — REGNUM Жителям Белогорска в Амурской области в рамках программы по переселению из аварийного жилья построили 16 картонных коробок без центрального отопления. В Белогорске, где зимой температура может достигать минус 50, в домах из гипсокартона установлены электрогрелки. Эксперты из специализированного института, к которым обратились люди, пришли к выводу, что жить в домах нельзя — они не соответствуют нормам, да к тому же пожароопасны. Люди ходят в суд, но суд пока ничего не решил, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Белогорску на переселение граждан из аварийного жилья в рамках соответствующей ФЦП было выделено 700 млн рублей. Сумма огромная. И должно было хватить на всех. Ни один город Приамурья не получил таких денег. Но это было обосновано — в Белогорске было очень много аварийного жилья, в котором проживали люди.

Добавлять свои средства для того, чтобы построить кирпичные дома, муниципалитет не стал. Вместо этого в двух микрорайонах города были построены 16 быстровозводимых домов по технологии ЛСТК, да еще и с электрическим отоплением. К центральному отоплению дома подключены не были. По муниципальному контракту такое отопление в одном из самых холодных регионов ДФО проходило как «автономное электрическое отопление».

«На самом деле людям просто предложили отапливать жилье индивидуальными электрообогревателями. Такие же были установлены в подвалах, на чердаках, на лестничных площадках подъездов. В дома заселили 424 семьи. Еще на этапе строительства жители стали задавать администрации Белогорска вопросы — сколько же им придется платить за электроэнергию? Но людей успокаивали, обещая, что новое отопление будет очень экономичным», — рассказала депутат Горсовета Белогорска, главный редактор «Просто газеты» Наталья Михайлова.

Чиновники заверили жителей, что дома, которые строятся по новой технологии, будут держать тепло как термосы, а платить за потребленную электроэнергию они будут не более 1600 рублей в месяц, что, конечно, значительно дешевле, чем за центральное отопление.

Новым «высокотехнологичным» домам даже был присвоен высший класс энергоэффективности — «А».

Настал момент, люди, которые десятилетиями ждали новые дома, переехали. Отпраздновали новоселье. Люди радовались новым светлым квартирам. А потом наступила зима.

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Зверский холод, плесень на стенах, постоянно выходящие из строя «чудо-обогреватели» и колоссальные счета за электричество стали постоянными спутниками несчастных жильцов и причиной бесконечных обращений во все возможные инстанции. Но одна комиссия сменяла другую, а ничего не менялось.

«Люди называют свои дома «картонными», а зимний период времени в этих домах «холодомором». Местные чиновники вместе с застройщиками и аффилированными управляющими компаниями не придумали ничего лучшего, как обвинить самих жильцов в неправильной эксплуатации жилья. Представляете?! В феврале 2018 года глава города Станислав Мелюков даже пытался доказать это на заседании Законодательного Собрания Амурской области. Он даже создал специальную комиссию, которая вот уже 9 месяцев не может завершить свою работу! Министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев по поводу работы комиссии и выводов, которые она должна была бы сделать, сообщил, что озвучено все будет в судебном заседании — жильцы домов обратились в суд», — рассказала Наталья Михайлова.

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15 октября 2018 года дело о «картонных домиках» было рассмотрено в областном суде Приамурья.

В суде изучили результаты экспертизы, проведенной одним из самых уважаемых профильных исследовательских институтов страны. Перед Межрегиональным центром судебных экспертиз и сертификации «Иркутский национальный исследовательский технический университет» судебная коллегия по гражданским делам Амурского областного суда поставила двенадцать вопросов.

Осмотр объекта исследования — квартиры, расположенной в доме по переулку Летнему, 1 Белогорска, двое экспертов из Иркутска проводили в конце июня 2018 года. После обработки полученных документов, было составлено заключение на 54 листах, которое и поступило в суд. Не вдаваясь в подробности, отметим основные моменты, выявленные экспертами.

Так, отвечая на вопрос о том, относятся ли установленные в качестве отопления обогреватели в квартире к автономному электрическому отоплению, эксперты твердо отвечают — нет. И относят этот источник тепловой энергии к индивидуальным теплогенераторам — конвекторам.

А между тем, по условиям муниципального контракта — квартиры для переселенцев приобретались именно в домах с системой автономного электрического отопления.

Эксперты отмечают, что «противопожарная безопасность при круглосуточном функционировании установленных в качестве системы отопления автономных электрических внутриквартирных обогревателей в течение всего отопительного периода не обеспечивается, в виду несоответствия системы электроснабжения действующим нормам и правилам, в том числе противопожарным».

В «картонных домиках» уже случались пожары. Эксперты к тому же установили, что дома никак не могут быть отнесены к высшему классу энергоэффективности «А» — они поставили для этих домов низший класс — «В».

Если подытожить выводы, сделанные экспертами, дома, построенные для переселенцев в Белогорске — непригодны для проживания людей. Получается, программа по переселению граждан из аварийного жилья — провалена?

Следующее заседание суда назначено на 26 октября.

В суде рассматривали и вопрос о принудительном переселении из аварийного барака в «картонные домики» 70-летней жительницы города и ее дочери. Женщины объясняли свой отказ тем, что предлагаемая им квартира вообще не соответствует наименованию «жилье». И эксперты из Иркутского НИИ их вывод подтверждают. Какой вердикт вынесет суд — пока не известно.

К сказанному можно добавить, что разрешение на строительство застройщику — ООО «САР-Холдинг» — было выдано с нарушением норм Градостроительного кодекса РФ. Этим вопросом сейчас занимается прокуратура Белогорска, которая планирует также обратиться в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в аналогичной ситуации в Приамурье оказались переселенцы из аварийного жилья в поселке Бурея. Жить в новостройках нельзя, люди ходят по судам, чиновники пытаются убедить их в том, что устранять вопиющие огрехи застройщика они должны за свой счет.