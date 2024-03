Лондон, 15 октября, 2018, 11:36 — ИА Регнум. Игра Call of Duty: Black Ops 4 поставила сразу два рекорда: в день выпуска она побила рекорд цифровых продаж компании Activision, при этом в Великобритании продажи игры на материальных носителях оказались самыми низкими за последние 11 лет. Об этом 14 октября сообщил портал GameSpot.

Постер игры Call of Duty Black Ops 4

Как отметили в Activision, 12 октября 2018 года было продано рекордное количество копий для дня одного релиза. Предыдущий рекорд поставила в день выхода игра Call of Duty: WWII (дата релиза — 3 ноября 2017 года). Также отмечается, что Call of Duty: Black Ops 4 стала для Activision самой быстропродаваемой игрой для Xbox One за всю историю компании.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило, что минимальные системные требования Call of Duty: Black Ops 4 оказались ниже ранее заявленных. Стоимость игры в России составляет 1999 рублей.