Компания Blizzard опровергла информацию о кроссплее в Diablo 3

Калифорния, США, , 11:24 — REGNUM Компания Blizzard выступила с официальным заявлением, в котором сообщила, что возможности кроссплея (онлайн-игра между пользователями разных игровых платформ) в Diablo 3 между пользователями PC, PS4 и Nintendo Switch не будет. Об этом сообщает портал GamenGuides

«На самом деле, нам импонирует идея объединить всех наших игроков, независимо от платформы. Но в данный момент мы не планируем заниматься разработкой этой функции», — сообщили представители Blizzard.

Информация о кроссплее появилась в интервью Business Insider о будущем игры Diablo 3. Игровое сообщество ожидало, что возможность кроссплея анонсируют на ежегодном мероприятии Blizzard — Blizzcon 2018.

Также существует ряд теорий и не подтверждённых пока официально данных о том, что на Blizzcon произойдёт анонс продолжения популярной серии — Diablo 4. Однако после заявления Blizzard совершенно очевидно, что на данный момент игроки PC, PS4 и Nintendo Switch не смогут играть вместе. Релиз Diablo 3: Eternal Collection на Nintendo Switch ожидается 2 ноября 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Хэллоуин не за горами: Blizzard анонсировала новые облики для Overwatch