Вашингтон, 15 октября, 2018, 09:17 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что расследование дела о «вмешательстве России» в выборы президента Соединенных Штатов является «несправедливым», и не исключил, что может попытаться остановить его. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу CBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

На вопрос телеведущей, готов ли Трамп прекратить расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, глава Белого дома сказал, что он «ничего не обещает» и пока не собирается останавливать указанное следствие. В то же время президент США подчеркнул, что данное расследование «очень несправедливо», поскольку между его командой и представителями России «не было никакого сговора».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп заявил, что попытки Китая повлиять на внутренние процессы в США представляют более серьезную проблему, чем «вмешательство» России.

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