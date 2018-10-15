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Трамп сравнил масштаб «вмешательства» Китая и РФ в выборы в США

Политика

Американский президент считает Китай «более крупной проблемой»

Вашингтон, 15 октября 2018, 04:23 — REGNUM  Попытки Китая повлиять на внутренние процессы в США представляют более серьезную проблему, чем «вмешательство» России. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в интервью CBS.

Отвечая на вопрос о том, вмешивалась ли Россия в президентские выборы в США в 2016 году, глава США ответил утвердительно. Однако тем же занимался и Китай, добавил он.

«Они вмешивались, но, думаю, Китай тоже вмешивался. Я думаю, что Китай — более крупная проблема», — сказал Трамп.

Он в очередной раз опроверг подозрения в сговоре с Москвой перед выборами. Россия не смогла бы в этом помочь, заявил он и добавил, что предположения о «звонке в Россию» выглядят просто смешно.

Как сообщало ИА REGNUM, в США более года длится расследование о предполагаемых связях команды Трампа с Москвой. В Кремле не раз отвергали такие подозрения, указывая на их бездоказательность и подчеркивая, что во внутренние дела других стран Москва не вмешивается.

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