Абакан, 15 октября, 2018, 08:54 — ИА Регнум. Кандидат от «Партии роста» Александр Мяхар, который должен был побороться за кресло главы Хакасии в ходе повторного голосования 21 октября, решил сняться с выборов. О своём решении он сообщил сегодня, 15 октября, на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Забег

Мяхар также призвал сняться с выборов второго кандидата — коммуниста Валентина Коновалова. Сам он подаст соответствующее заявление после 13:00, передаёт ИА «Хакасия», называя происходящее в регионе «выборным кордебалетом».

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Хакасии всё никак не состоится второй тур выборов главы республики. 9 сентября, в единый день голосования, единоросс Виктор Зимин (на тот момент действующий губернатор) проиграл кандидату от КПРФ Валентину Коновалову. Зимин получил 32,42% голосов, Коновалов — 44,81%. Они должны были побороться за кресло главы во втором туре, однако Зимин с выборов снялся. Вместо него в повторном голосовании, которое перенесли на 7 октября, должен был принять участие кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, занявший в первом туре третье место (11,23%). Но и он с выборов снялся. В борьбу вступил занявший последнее место в первом туре кандидат от «Партии роста» Александр Мяхар (чуть более 6%). Повторное голосование должно было состояться 21 октября.

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Теперь второй тур должен состояться 11 ноября. Имя Коновалова должно остаться в бюллетене единственным. Чтобы избраться, он должен получить в свою поддержку более 50% голосов избирателей. Если не сумеет, то будут назначены новые выборы.

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Стоит также напомнить, что 3 октября президент РФ Владимир Путин назначил врио главы Хакасии уроженца Красноярского края Михаила Развожаева, который до этого был замминистра РФ по делам Северного Кавказа. Уточнялось, что Развожаев должен «присмотреть» за регионом, в котором продолжаются сложные выборные процессы, пока там не появится избранный губернатор.

11 октября в республике произошёл очередной скандал. Выяснилось, что прокуратура нашла в документах кандидата от КПРФ ошибку, которая может стоить ему участия во втором туре губернаторских выборов. Было неправильно написано название регионального отделения КПРФ. Ресизбирком провёл заседание и решил направить материалы в суд.

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Однако 13 октября Развожаев попросил избирательную комиссию республики «ещё раз оценить все обстоятельства и принять взвешенное решение: отозвать иск из суда, дать выборам состояться». При этом он подчеркнул, что и прокуратура, и избирательная комиссия Хакасии «действовали строго в соответствии с требованиями закона, и их решения юридически безупречны», а Коноваловым «с формально-юридической точки зрения были допущены грубые нарушения, а с общечеловеческой — просто нелепые ошибки».

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Сегодня, 15 октября, в избиркоме Хакасии ИА REGNUM сообщили, что представление прокуратуры признано обоснованным, но с учётом сроков оно не может быть исполнено в части направления в суд. То есть иск из суда о снятии Коновалова с выборов будет отозван.