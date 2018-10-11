«Нашли лазейку»: о возможном снятии коммуниста с выборов в Хакасии

Абакан, , 14:50 — REGNUM В Хакасии очередной скандал, связанный с выборами главы республики. Как известно, сегодня, 11 октября, в региональный избирком поступило прокурорское представление, в котором указывается, что в документах, представленных кандидатом в главы республики от КПРФ Валентином Коноваловым на стадии выдвижения, неверно указано название регионального отделения КПРФ. Ресизбирком провёл заседание и решил направить материалы в суд. Таким образом, выборы главы Хакасии могут быть отменены по суду.

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Эта новость вызвала в регионе большой общественный резонанс. Например, хакасский журналист, главный редактор газеты «Шанс» Яна Метельская уверена, что выборы главы региона в итоге отменят из-за ошибки в документах кандидата от КПРФ Валентина Коновалова, на которую указала республиканская прокуратура в представлении избиркому:

«Такой вывод напрашивается сам собой. Председатель избиркома Хакасии Алексей Чуманин уже подтвердил, что согласился с представлением прокуратуры и передаёт его в суд. Поэтому я почти на 100% уверена, что суд примет решение о признании выборов несостоявшимися. Почему избирком не заметил «ошибку» Коновалова на этапе регистрации кандидата, это большой вопрос. И в ближайшие дни он будет широко дискутироваться в обществе. Сегодня я принимала участие в телевизионной программе, где как раз обсуждалась эта тема. Поступали звонки от жителей Хакасии — они возмущены и не верят в легитимность этих действий прокуратуры и избиркома. Они совершенно верно спрашивают, а куда избирком смотрел раньше. В обществе это воспринимается чрезвычайно негативно: нашли лазейку, чтобы не допустить до выборов кандидата от КПРФ», — сказала Яна Метельская в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

По её словам, что будет происходить в регионе дальше, спрогнозировать трудно.

«Чего республике ждать дальше? Спрогнозировать сложно, потому что каждое утро мы просыпаемся буквально в новой политической реальности. Возможно, Михаилу Развожаеву предложат остаться врио и принять участие в новых выборах. С другой стороны, я не исключаю возможности, что возглавить Хакасию снова предложат мэру Абакана Николаю Булакину. Возможно, появится кто-то третий. В общем, как говорится, «будем посмотреть». В целом же мне кажется, что тема попытки снятия Коновалова с выборов в Хакасии будет обсуждаться ещё долго и очень бурно», — резюмировала Яна Метельская.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Хакасии 9 сентября 2018 года прошли губернаторские выборы. Единоросс Виктор Зимин (на тот момент действующий глава Хакасии) получил 32,42% голосов, проиграв кандидату от КПРФ Валентину Коновалову (44,81%). Второй тур должен был состояться 23 сентября, но Зимин с выборов снялся. Повторное голосование перенесли на 7 октября, но кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин (третье место в первом туре с результатом 11,23%), который должен был побороться с Коноваловым за губернаторское кресло, также с выборов снялся. Второй тур вновь перенесли — на 21 октября, в борьбу вступил кандидат от «Партии роста» Александр Мяхар, занявший в первом туре четвёртое место (6,61%). Теперь в связи с вновь открывшимися обстоятельствами судьба второго тура выборов главы Хакасии остаётся неизвестной.

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Напомним, 3 октября президент РФ Владимир Путин назначил врио главы Хакасии Михаила Развожаева. Он прибыл в регион на месяц, чтобы «присмотреть» за республикой, пока здесь продолжается непростой выборный процесс. Однако политологи не исключают, что Развожаев всё же приехал в Хакасию «с перспективой» принять участие в новых выборах.

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Стоит также напомнить: ранее мэр Абакана Николай Булакин, побывав в Москве, заявил, что ему предлагали стать врио главы Хакасии. Однако, по его словам, он от этого предложения отказался, так как в таком случае ему бы пришлось снять с себя обязанности главы Абакана.

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