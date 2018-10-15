Амстердам, 15 октября, 2018, 07:21 — ИА Регнум. Корабли и самолеты Вооруженных сил России «пытаются провоцировать» британских и голландских военных на учениях Североатлантического альянса (НАТО) в Арктике, заявил руководитель управления операций морской пехоты Нидерландов Джефф Мак Мутри.

Mil.ru Корабли ВМФ России

«Когда мы начинаем отрабатывать упражнения в рамках нашей программы противоракетной обороны, мы видим больше российских кораблей, чем обычно, и они подходят к нам ближе, чем в прошлые десятилетия», — заявил Мак Мутри изданию The Telegraph.

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По его словам, российские самолеты также пролетают очень близко от кораблей альянса только для того, чтобы их присутствие было замечено. Поэтому, резюмировал Мак Мутри, такие действия можно называть «провокацией».

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военные учения НАТО Trident Juncture 2018, которые пройдут в Норвегии с 25 октября по 7 ноября с участием порядка 50 тыс. солдат и офицеров из 30 стран, Россия не должна расценивать как провокационные.

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