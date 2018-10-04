НАТО готовит ответ на «напористое поведение» России

Амстердам, , 12:43 — REGNUM Североатлантический альянс подготовит ответные меры на «всё более напористое поведение России». Обсуждать этот вопрос министры обороны стран НАТО будут на переговорах, которые проходят сегодня, 4 октября. Об этом на открытие пленарного заседания совета министров заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

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НАТО «ощущает ненависть» России, но не может ее «изолировать» — Столтенберг

«Сегодня мы обсудим прогресс в укреплении обороноспособности альянса, включая наш ответ на все более напористое поведение России и на нестабильность на наших южных границах», — сказал генсек НАТО.

Также планируется рассмотреть варианты передвижения сил через Европу и между Европой и Северной Америкой. Кроме того, по словам Столтенберга, с Финляндией, Швецией и ЕС будут обсуждаться пути дальнейшего усиления сотрудничества в сфере кибербезопасности, противодействие гибридным угрозам и военной мобильности.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон призвала Россию вернуться «к соблюдению положений» Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД). При этом она пригрозила, что Вашингтон постарается уничтожить российское ракетное оружие, которое якобы разрабатывается в нарушении ДРСМД. Член Совета Федерации Владимир Джабаров назвал заявление американского постпреда при НАТО «плодом больного воображения». А первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин (КПРФ) заявил, что на сегодняшний момент Россия соблюдает все договоры, которые она заключила. Он также добавил, что «если США считают иначе, они должны предъявить железные доказательства».

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