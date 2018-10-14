Москва, 14 октября, 2018, 04:43 — ИА Регнум. День 14 октября в Москве может оказаться более теплым, чем 51 год назад. Температурный фон ожидается на 6−7° выше климатической нормы, сообщают «Метеовести».

Илья Остроухов. Золотая осень. 1886

В столичном регионе благодаря влиянию северо-восточного гребня азорского антициклона продолжится бабье лето. В ночь на 14 октября ожидается +8…+10°, а днём — до +16…+18°.

Столь теплая погода наблюдалась в столице 14 октября 1967 года. Тогда термометр показал +17,2° С.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики пообещали не очень холодную зиму в Москве. До конца текущего года температура воздуха ожидается около и выше климатической нормы.

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