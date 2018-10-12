Синоптики рассказали о погоде в России предстоящей зимой

Москва, , 16:23 — REGNUM Погода предстоящей зимой в России не должна быть экстремально холодной. Об этом 12 октября заявил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев, передаёт ТАСС.

По прогнозам синоптиков, до конца текущего года температура воздуха будет оставаться «около и выше климатической нормы».

Вместе с тем, отметил Киктев, точный долгосрочный прогноз пока сделать сложно. «Сейчас можно говорить об общих тенденциях, но говорить, что зима будет ядрёной, наверное, не стоит», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в «Мосприроде» заявили, что наступления «золотой осени» в столице следует ожидать к середине октября.

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