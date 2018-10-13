Душанбе, 13 октября, 2018, 09:04 — ИА Регнум. По словам премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, Пекин готов укреплять всеобъемлющее стратегическое сотрудничество с Россией. Его слова приводит пресс-служба МИД КНР.

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В ходе встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым на полях Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе Ли Кэцян подчеркнул, что сегодняшние отношения между Китаем и РФ «продолжают сохранять высокий уровень развития».

Также премьер Госсовета КНР отметил, что российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество благодаря совместным усилиям двух стран, «демонстрирует стремительное развитие».

Как сообщало ИА REGNUM, 11−12 октября в Душанбе проходило 17-ое заседание совета глав правительств государств-членов ШОС под председательством премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода.

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