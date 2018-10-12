Премьер-министры стран ШОС подписали 12 документов

Душанбе, , 17:39 — REGNUM Десять решений и два межведомственных документа о сотрудничестве подписаны по итогам состоявшегося заседания Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (СГП ШОС).

«В частности, подписаны: отчёт секретариата ШОС о ходе осуществления программ многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов Организации, финансовый отчёт по итогам исполнения бюджета ШОС за 2017 год, одобрен бюджет на 2019 год. Подписаны решения о добровольной поддержке работы постоянно действующих органов Организации, об обеспечении перевода работы постоянно действующих органов ШОС, о внесении изменений в Положение о финансовом обеспечении, гарантиях и компенсации должностных действующих лиц ШОС, о программе многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов Организации в новой редакции, о подготовке программы развития межрегионального сотрудничества государств-членов ШОС, план практических мер («Дорожная карта») по сотрудничеству научно-исследовательских учреждений государств-членов ШОС на 2019−2020 годы, о Концепции сотрудничества государств-членов ШОС в области охраны окружающей среды и Совместное коммюнике глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС», — — передает таджикистанское государственное агентство «Ховар».

Кроме того, руководители ответственных министерств и ведомств стран — участниц ШОС подписали Программу сотрудничества по продовольственной безопасности и Меморандум между уполномоченными ведомствами государств-членов ШОС о техническом сотрудничестве в области совместной профилактики и борьбы с трансграничными эпизоотическими заболеваниями.

Результаты таджикская сторона охарактеризовала как плодотворные.

Напомним, что 11−12 октября в Душанбе проходило 17-ое заседание совета глав правительств государств-членов ШОС под председательством премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода.

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