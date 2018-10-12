Бейрут, 12 октября, 2018, 21:57 — ИА Регнум. Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла отказался комментировать заявления Израиля о размещении шиитским движением пусковых установок высокоточных ракет в Бейруте, однако прокомментировал, почему он не будет этого делать, 12 октября передает агентство Reuters.

Хезболла

«Мы не должны помогать врагу в его психологической войне против нашей страны, народа и правительства. Предоставление бесплатной информации даже путем отрицания — это поддержка врага», — заявил Насралла журналистам в Ливане.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с трибуны ООН обвинил «Хезболлу» в размещении в столице Ливана высокоточных ракет, «которые могут атаковать территории внутри Израиля с точностью до 10 метров».

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