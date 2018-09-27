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Израиль обвинил «Хезболлу» в размещении ракет в Бейруте

Политика

По утверждению армии, шиитское движение разместило ракеты вблизи футбольного стадиона, аэропорта и морского порта в столице Ливана

Израиль обвинил «Хезболлу» в размещении ракет в Бейруте
upyernos
Флаг Хезболлы

Иерусалим, 27 сентября 2018, 23:24 — REGNUM  Президент Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил шиитское движение «Хезболла» в размещении высокоточных баллистических ракет на территории Ливана, 27 сентября передает агентство Reuters.

«Иран помогает «Хезболле» в Ливане в создании секретных объектов… с высокоточными ракетами. Ракетами, которые могут атаковать территории внутри Израиля с точностью до 10 метров», — заявил Нетаньяху в Генассамблее ООН.

Чеез несколько минут после заявления Нетаньяху армия Израиля опубликовала спутниковые фотографии, на которых, как утверждается, видно ракетные объекты «Хезболлы» вблизи гражданских объектов в Бейруте.

По утверждению армии, шиитское движение разместило баллистические ракеты вблизи футбольного стадиона, аэропорта и морского порта в столице Ливана.

Впрочем, предоставленные израильскими военными спутниковые снимки мало чем отличаются от изображений Google, а «ракетные объекты» на них — от обычных складских или промышленных помещений.

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