Махачкала, 12 октября, 2018, 20:05 — ИА Регнум. Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) приняло решение временно отстранить от соревнований российского бойца Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора.

Бой Нурмагомедова и Макгрегора

Срок дисквалификации бойцов продлится до 24 октября, начиная с 15 октября. Решение о дальнейшей судьбе спортсменов будет принято 24 октября на слушаниях по делу спортсменов, на которых Атлетическая комиссия штата Невада будет решать, отстранять ли Нурмагомедова и Макгрегора на всё время расследования по факту драки, которая произошла после их боя 7 октября, пишет «Черновик».

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе, победив в поединке с ирландцем Конором Макгрегором. Однако после поединка в октагоне и в зале началась массовая драка из-за оскорблений, которые были нанесены группой поддержки Макгрегора. После происшествия президент UFC Дэйн Уайт пригрозил разорвать контракты с бойцами.

Хабиб Нурмагомедов выступил с критикой в адрес руководства UFC, пригрозив разорвать контракт с этой организацией, высказав возмущение отменой боя его друга Зубайры Тухугова и планами уволить его. По словам дагестанского спортсмена, он и его соратники отстояли свою честь, а братьев он не сдает.

Кроме всего прочего, боец заявил, что руководство UFC может оставить себе гонорар за бой, раз оно до сих пор сомневается, давать ли его Нурмагомедову. Главное, как подчеркнул он, чтоб он у них «в горле не застрял».

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