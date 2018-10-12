Разорву контракт и откажусь от гонорара: Нурмагомедов поставил ультиматум

Махачкала, , 09:16 — REGNUM Хабиб Нурмагомедов выступил с критикой в адрес руководства UFC, которое принимает, на его взгляд, несправедливые решения после его боя с Макгрегором, закончившегося дракой, а также все еще сомневается, как решить вопрос выплаты его гонорара за этот бой.

Российский боец ММА заявил, что не собирается молчать по поводу отмены боя его друга Зубайры Тухугова и планами уволить его. Нурмагомедов пригрозил, что разорвет свой контракт с этой организацией, если они разорвут контракт с Тухуговым.

«Знайте, что вы и меня потеряете вместе с ним, у нас в России мы своих не бросаем, и я за своего брата пойду до конца. И если вы все-таки решитесь его уволить, то и мне не забудьте отправить разорванный контракт, в противном случае я сам его порву», — написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram, добавив, что и гонорар ему тоже не нужен.

«Да, чуть не забыл, и гонорар мой, который вы не отдаёте и с которым вы так возитесь, можете оставить себе, только смотрите, чтоб он у вас в горле не застрял. Мы свою честь отстояли — и это самое главное, а за братьев мы идём до конца», — заявил боец.

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Как сообщало ИА REGNUM, российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов 7 октября защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе, выиграв поединок с ирландцем Конором Макгрегором. По завершении боя между Нурмагомедовым и Макгрегором в октагоне и за его пределами началась массовая драка, в результате чего президент UFC Дэйна Уайт заявил, что организация разорвет контракты с бойцами, которые участвовали в ней.

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