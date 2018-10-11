Нурмагомедов рассказал об оскорблениях в ходе боя от тренера Макгрегора

Москва, , 11:33 — REGNUM Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что ему кричал тренер ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора во время боя за титул. Об этом пишет 11 октября «Коммерсантъ».

"Ну что кричал… Что мусульманская тварь и все такое. Повторять не хочется», — цитирует издание слова спортсмена.

Также Нурмагомедов подчеркнул, что, в отличие от Макгрегора шел в восьмиугольник не «на бой, а на войну».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи президента России Владимира Путина с завоевавшим пояс чемпиона по смешанным единоборствам UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и его отцом российский лидер поздравил спортсмена с победой и пожелал дальнейших успехов в спорте.

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