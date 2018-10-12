Мадрид, 12 октября, 2018, 16:40 — ИА Регнум. Вчерашняя, 11 октября, эйфория испанского правительства, вызванная наконец-то достигнутым соглашением с левой партией Podemos насчет бюджета страны, схлынула: поддержки социалистов все же недостаточно, чтобы утвердить документ. Теперь правительству Педро Санчеса нужно срочно договориться с Баскской националистической партией (PNV) и со сторонниками независимости Каталонии в лице партий ERC и PDECat. Об этом сообщает сегодня, 12 октября, издание ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM Сторонник независимости Каталонии

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И в правительстве, и в рядах Podemos на возможность такого соглашения смотрят с оптимизмом. Тем не менее в настоящий момент о полноценных переговорах между Мадридом и сепаратистами говорить рано. Заместитель главы правительства Кармен Кальво была на связи с вице-президентом Женералитета Каталонии Пере Арагонесом и советником Эльзой Артади в течение нескольких часов, но все попытки наладить диалог разбились о резкую позицию Кима Торры и сторонников Карлеса Пучдемона.

Пресс-секретарь правительства Изабель Селаа заверила, что в обмен на поддержку проекта бюджета Мадрид готов предпринять ряд действий в интересах Каталонии. В частности, речь идет о том, чтобы выделять для региона больше ресурсов. «Мы вот-вот подготовим проект, очень выгодный всему обществу, в том числе Каталонии», — заявила она. Министр финансов Испании Мария Хесус Монтеро озвучила конкретную сумму, которую правительство предлагает региону: 2,2 млрд евро.

По словам Селаа, Мадрид и дальше будет придерживаться выбранной стратегии. Так, на следующей неделе правительство проведет несколько двусторонних совещаний по вопросам инфраструктуры и культуры. При этом оно призывает власти Каталонии «обеспечить этим событиям необходимую экономическую поддержку».

В свою очередь, члены объединения Unidos Podemos верят в возможность соглашения с сепаратистами, основываясь на «логике интересов». По их мнению, всем сторонникам независимости Каталонии, к каким бы партиям они ни принадлежали, пора взглянуть трезво как на проект бюджета страны, так и на нужды своего собственного бюджета. Представитель партии в Конгрессе депутатов (нижней палате парламента Испании) Люсия Мартин заявила вчера, что ее сподвижники не понимают той настороженности каталонских партий, с которой они относятся к плану бюджета Испании на 2019 год. В конце концов, он подразумевает рост инвестиций в свободолюбивый регион.

Мартин подчеркнула, что нынешний проект поможет решить серьезные проблемы в Каталонии, такие как высокая цена аренды недвижимости или дефицит вложений в объекты инфраструктуры. Партия Podemos не исключает, что ей, возможно, придется выступить в роли посредника между правительством Испании и главой Каталонии Кимом Торрой, не доверяющим премьер-министру Санчесу. «Мы будем здесь, если в нас возникнет нужда», — пообещали в партии.

Если испанские левые действительно возьмут на себя труд переговоров, то работа их ждет нелегкая. Как вице-президент Женералитета Каталонии Пере Арагонес из ERC, так и лидер республиканцев в парламенте Серджи Сабриа ясно обозначили, что если не будет «ощутимого движения, и причем немедленно, в сторону самоопределения Каталонии и решения вопроса с заключенными, то нам говорить не о чем».