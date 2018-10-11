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В Испании достигнуто соглашение о поднятии минимальной зарплаты до €900

Политика

Партия «Подемос» требовала повышения до €1000

Мадрид, 11 октября 2018, 11:24 — REGNUM  11 октября в Испании подписано соглашение о поднятии уровня минимальной заработной платы до €900, пишет газета ABC.

Глава правительства Испании Педро Санчес и генеральный секретарь партии «Подемос» Пабло Иглесиас подписали соглашение, которое позволит правительству рассчитывать на голоса партии для принятия государственного бюджета на 2019 год. В тексте договора содержится пункт о поднятии минимальной заработной платы до €900. «Подемос» требовала поднятия до €1000, правительство хотело оставить на уровне €850.

Проект государственного бюджета Испании должен быть предъявлен руководству Европейского союза не позднее 15 октября. Правительство ведет переговоры с оппозиционными партиями с целью добиться поддержки проекта.

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Политическая жизнь Испании
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