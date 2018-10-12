Москва, 12 октября, 2018, 13:32 — ИА Регнум. Рост среднего чека на 4,8% может свидетельствовать о росте потребления со стороны жителей России. Несмотря на внешнеполитическое давление, макроэкономическая ситуация в России сейчас хорошая — инфляция и ставки на низком уровне, цены на нефть высокие, ВВП демонстрирует постепенный рост, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Роман Ткачук.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Доход

Отметим, что в сентябре Банк России впервые за долгое время поднял ключевую ставку. Это может быть сигналом того, что ставки в российской экономике в ближайшие месяцы пойдут в рост, также есть риск ускорения инфляции. Не исключено, что до конца 2018 года будет отмечен всплеск кредитования со стороны граждан. Если кто-то запланировал брать кредит на покупку нужной вещи, то текущий момент благоприятный. Ограничивать себя в потреблении точно не стоит.

«По данным Росстата, реальные доходы (то есть доходы после всех обязательных выплат, в том числе по кредитам) российских граждан в 2108 году вернулись к росту. За январь-август этого года они выросли на 2,4% г/г. Правда, если смотреть в региональном разрезе, ситуация не столь радужная: этот показатель продемонстрировал рост лишь в двух из девяти федеральных округов (Центральном и Южном). В остальных федеральных округах (Северо-Западном, Приволжском, Сибирском, Дальневосточном, Уральском, Северо-Кавказском) падение доходов населения наблюдается уже пять лет кряду. На сегодняшний день говорить о восстановлении реальных доходов жителей России и устойчивом росте потребления пока рано», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре граждане РФ стали тратить больше денег за один поход в магазин. Так, в сентябре после продолжительного снижения средний чек вырос на 4,8%. В августе этот показатель составлял 495 рублей, в сентябре — 519 рублей.

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