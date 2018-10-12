Якутск, 12 октября, 2018, 12:13 — ИА Регнум. Гендиректор авиакомпании «Якутия» Ольга Фёдорова покинула свою должность, написав заявление об увольнении по собственному желанию. Комментируя свой уход, она выразила надежду, что смена руководителя авиакомпании поможет ей выжить, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Sledcom.ru Самолет авиакомпании «Якутия»

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Заявление Ольги Фёдоровой со ссылкой на внутрикорпоративный портал АК «Якутия» опубликовали СМИ республики.

«Дорогие друзья, уважаемые коллеги! В сложившихся условиях я приняла для себя очень тяжелое решение о прекращении трудового договора с авиакомпанией. Очень надеюсь, что и это моё решение поможет компании выжить и развиваться дальше. Я благодарна…», — обратилась к сотрудникам авиакомпании её руководитель.

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Интересно, что несколько часов назад Ольга Фёдорова не собиралась покидать свою должность и была удивлена информацией о намерении её уволить.

«Честно говоря, я узнала только от вас сейчас об этом, — сообщила директор АК «Якутия» корреспонденту ИА REGNUM . — Занимаюсь работой с комиссией МАК, которая прибыла в Якутск в связи с инцидентом по «Суперджету». Сейчас проверю».

Как сообщало ИА REGNUM, на рассмотрение главы Якутии Айсена Николаева 12 октября было внесено представление об увольнении» Ольги Фёдоровой с должности гендиректора авиакомпании «Якутия». Автором документа является исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства республики Алексей Колодезников, глава Якутии его предложение принял.

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Айсен Николаев заявлял о том, что изменения в руководстве авиакомпании «Якутия» уже назрели, накануне, 11 октября.

«Есть достаточно много вопросов по финансовому и техническому состоянию компании», — пояснил глава региона. Менять руководство авиакомпании «Якутия» нужно оперативно, заявлял Николаев.

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