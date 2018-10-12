Гендиректора авиакомпании «Якутия» представили к увольнению

Якутск, , 07:06 — REGNUM На рассмотрение главы Якутии Айсена Николаева внесено представление об увольнении гендиректора авиакомпании «Якутии» Ольги Фёдоровой. Автором документа является исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства республики Алексей Колодезников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«На основании проведённой внеплановой проверки Федерального агентства воздушного транспорта базовых объектов АО «Авиакомпания «Якутия» с выявлением грубых нарушений, непосредственно влияющих на безопасность полётов, возможной угрозы аннулирования сертификата эксплуатанта АО «Авиакомпания «Якутия», а также нестабильного финансового состояния предприятия предлагаю освободить от должности генерального директора АО «Авиакомпания «Якутия» Федорову Ольгу Николаевну», — говорится в представлении, копия которого опубликована ИА «В Якутии.ру».

Ольгу Фёдорову никто не поставил в известность о намерении её уволить.

«Честно говоря, я узнала только от вас сейчас об этом. Занимаюсь работой с комиссией МАК, которая прибыла в Якутск в связи с инцидентом по «Суперджету». Сейчас проверю», — сообщила Ольга Фёдорова корреспонденту ИА REGNUM.

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При этом известие об увольнении гендиректора «Якутии» не обескуражило: на недоумение по поводу того, что такие решения могут приниматься без её ведома, Ольга Фёдоров ответила смехом.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября о том, что изменения в руководстве авиакомпании «Якутия» уже назрели, заявил глава республики Айсен Николаев.

«Есть достаточно много вопросов по финансовому и техническому состоянию компании», — пояснил глава региона. Менять руководство авиакомпании «Якутия» нужно оперативно, считает он.

Напомним, ранее Росавиация заявила о намерении лишить авиакомпанию республики сертификата эксплуатанта в связи со сходом самолёта «Суперджет» со взлётно-посадочной полосы. По мнению федерального агентства воздушного транспорта, авиакомпания нарушила максимальную продолжительность полётных смен экипажей, не выполняла техобслуживание воздушных судов в установленные сроки, нарушала сроки замены деталей самолётов с ограниченным ресурсом, фальсифицировала производственно-техническую документацию.

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