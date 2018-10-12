Москва, 12 октября, 2018, 09:35 — ИА Регнум. Первые поезда «Иволга» для Московских центральных диаметров (МДЦ) придут в АО «Центральная ППК» в декабре 2018 г. и будут проходить обкатку по выделенным ночным маршрутам без пассажиров. Поезда МДЦ начнут курсировать по двум маршрутам: Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск, сообщается на портале мэра Москвы.

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В результате запуска МЦД в Московском регионе появится около 900 тыс. дополнительных пассажирских мест в сутки. По железнодорожным линиям поедут новые составы, интервал движения составит 5−6 минут, примечательно, что дневного перерыва не будет.

Отмечается, что первые поезда МЦД будут обкатывать по ночным маршрутам без пассажиров.

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Как сообщало ИА REGNUM, проект Московских центральных диаметров (МЦД) был одобрен президентом РФ Владимиром Путиным. Проект является самым масштабным и важным для пассажирских перевозок всего Московского региона. К 2025 году должна быть создана сеть из 15 скоростных транспортных диаметров.

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