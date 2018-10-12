Москва, 12 октября, 2018, 08:03 — ИА Регнум. Товарооборот между Россией и Китаем за девять месяцев 2018 года вырос почти на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, об этом свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР, опубликованные 12 октября.

Shamil Khakirov Контейнеры

Так, общий объем торговли между двумя странами составил $77,15 млрд. При этом экспорт КНР за отчетный период в Россию вырос на 12,7% ($35,2 млрд), а импорт из РФ — на 39,2% ($41,9 млрд).

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что к концу 2018 года Россия выйдет на рекордный уровень товарооборота с Китаем в $100 млрд.

Читайте также: Путин заявил о готовности РФ и КНР использовать нацвалюты во взаиморасчетах