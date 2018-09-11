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Путин заявил о готовности РФ и КНР использовать нацвалюты во взаиморасчетах

Экономика

К концу 2018 года Россия выйдет на рекордный уровень товарооборота с Китаем в $100 млрд

Владивосток, 11 сентября 2018, 14:47 — REGNUM  Россия и Китай заинтересованы в переходе на национальные валюты во взаимных расчетах, заявил 11 сентября президент РФ Владимир Путин на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

«С российской и китайской сторон подтверждена заинтересованность в более активном использовании во взаимных расчетах национальных валют», — заявил Путин.

По его словам, это повысит устойчивость банковского обслуживания в операциях по экспорту и импорту товаров в условиях сохраняющихся рисков на глобальном рынке.

Российский лидер отметил, что к концу 2018 года Россия выйдет на рекордный уровень товарооборота с Китаем в $100 млрд.

Напомним, ранее в ходе трехстороннего саммита в Тегеране лидеры России, Ирана и Турции обсудили возможность торговли между тремя странами с использованием национальных валют в качестве замены доллару США.

Читайте подробнее: Лидеры России, Ирана и Турции обсудили торговлю без доллара США

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