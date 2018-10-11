Мадрид, 11 октября, 2018, 21:46 — ИА Регнум. Следы разрушений и смерти на протяжении почти 60 километров, как минимум десять погибших, десятки исчезнувших и пострадавших — вот что оставил после себя разгул стихии, обрушившейся на обычно безмятежный остров Майорка вечером 9 октября. Спустя сутки местечко Сан-Лоренсо-дес-Кардассар все еще утопало в грязи. Судьба ряда людей, унесенных потоком, до сих пор остается неизвестной.

jsptoa Наводнение

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Правительство Балеарских островов отвергает предположение, что оно несет за случившееся какую-либо ответственность, пишет сегодня, 11 октября, издание El Pais. Представители местной власти называют трагедию «природной катастрофой», приводя в качестве подтверждения данные Государственного метеорологического агентства, согласно которым 220 литров воды на кв. метр обрушилось в течение нескольких часов.

Однако пожарные Майорки, привлеченные к спасению жителей острова, говорят о проблемах с координацией и отсутствии средств борьбы с подъемом воды в зоне высокого риска наводнений. Кроме того, эксперты подчеркивают, что один из потоков был в 80-е годы направлен по бетонному руслу, что увеличило его скорость и в итоге разрушительную силу. Предварительный анализ показывает, что урбанистские решения такого типа внесли свою лепту в трагедию.

К тому же, это не первый случай, когда в муниципалитете, где проживает 8 300 жителей, выходит из берегов поток воды. Старожилы этого местечка на востоке острова помнят, как в 1989 году вода так же обрушилась на городок, пускай последствия тогда были менее тяжелыми. Уже в среду, 10 октября, мнения по поводу причин трагедии разделились. Одни утверждали, что русла местных речушек недостаточно чистые, а скопления мусора создают препятствия течению воды, из-за чего она накапливается, и риск наводнений увеличивается. Другие, напротив, считали, что трагедии нельзя было избежать.

Источники издания El Pais из числа пожарных Майорки говорят, что первоначальная численность сил, брошенных на борьбу со стихией, была недостаточной. Только потом эта оплошность была исправлена, и 500 представителей служб спасения и военнослужащих были отправлены на поиски пропавших без вести, один из которых — пятилетний мальчик, и на помощь местным жителям в борьбе с грязью и завалами. К работам были привлечены десятки добровольцев, при проведении работ использовались экскаваторы и вертолеты.

Глава правительства Педро Санчес отправился на место трагедии, чтобы своими глазами увидеть причиненный наводнением ущерб, и пообещал, что Совет министров признает Майорку «зоной бедствия». «Правительство направит необходимые ресурсы на то, чтобы жители острова могли вернуться к повседневной жизни», — сказал Санчес. Он также выразил соболезнования семьям жертв катастрофы. Правительство Балеарских островов объявило трехдневный траур.