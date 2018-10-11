Четверг, 11 Октября 2018 года
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Число жертв наводнения на Майорке выросло до десяти человек

Происшествия

Среди них есть иностранные граждане

Сан-Лоренсо, Испания, 11 октября 2018, 00:47 — REGNUM  Число погибших в результате наводнения на Майорке выросло до десяти человек, сообщает служба по ЧС Балеарских островов в Twitter.

Ранее поступала информация о девяти погибших, среди которых были два гражданина Великобритании, а также экс-мэр муниципалитета Арта. По разным данным, без вести пропавшими числятся еще 20 человек, в том числе и иностранные туристы.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября в муниципалитете Сан-Лоренсо на испанском острове Майорка произошло наводнение. В муниципалитете уже развернута спасательная операция, власти прислали на помощь 80 военнослужащих и семь военно-транспортных средств. Для людей, не имеющих доступ к жилищу, было обустроено убежище в спортивном центре.

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Наводнения
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