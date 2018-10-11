Москва, 11 октября, 2018, 16:15 — ИА Регнум. Нынешние власти прибалтийских республик успели развалить всю экономику и «осточертеть» собственным избирателям, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил сегодня, 11 октября, корреспонденту ИА REGNUM, комментируя тот факт, что в рамках встречи президента Литвы Дали Грибаускайте и английского принца Эдварда, которая состоялась 10 октября, речь в числе прочего шла и о некой «угрозе с Востока».

Иван Шилов ИА REGNUM Даля Грибаускайте

«Я совершенно не сомневаюсь, что для Дали Поликарповны угроза, исходящая с Востока, совершенно реальна потому, что уже есть опыт предыдущего поколения местных фашистов, — сказал Вассерман. — Напомню, что к началу Второй мировой войны прибалтийские страны управлялись фашистскими диктатурами. Эти диктатуры оказались вынуждены заключить с СССР договор о взаимопомощи. А именно, на территорию трёх прибалтийских диктатур ввели советские войска в таком количестве, что они не могли серьёзно повлиять на ход событий внутри этих стран, но оказались в положении заложников. То есть если бы Германия напала на эти республики, то неизбежно зацепила бы советские войска, и это стало бы законным поводом для вмешательства СССР в эту войну для защиты им своих войск».

Как рассказал Вассерман, в Германии, естественно, поняли эту игру, и местные нацисты, тесно связанные с немецкими, стали постоянно устраивать провокации в надежде, что советские войска уйдут, чтобы не встревать в непонятное.

«В конце концов в июне 1940 года Советский Союз предъявил местным властям ультиматумы — а именно немедленно пресечь беспредел нацистов, а если действующие правительства этого не могут, то сформировать новые правительства, способные навести элементарный порядок, — рассказал Вассерман. — И вот сразу после этого ультиматума народ, которому фашистские диктатуры уже осточертели, а главное, осточертели условия жизни, вызванные правлением этих диктатур, потребовал проведения первых за многие годы выборов, на которых выдвинулись только те политические силы, которые стояли за воссоединение этих республик с Россией. На выборах победили сторонники воссоединения, которые обратились к СССР с соответствующей просьбой, и она была удовлетворена».

Подытоживая сказанное, Вассерман заметил, что нынешние власти всех трёх прибалтийских республик тоже успели старательно развалить свою экономику.

«По этой причине они осточертели местным жителям, и можно не сомневаться, что как только в этих странах станет возможно провести по-настоящему свободные выборы или референдумы о воссоединении, так все эти местные нацики, включая госпожу Грибаускайте, немедленно вылетят со всех своих постов впереди собственного визга, а народы потребуют возвращения в тот Союз, при котором прибалтийские республики действительно процветали», — заявил Вассерман.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению политолога Владимира Шаповалова, позиция литовской политической элиты по-прежнему основана на эксплуатации темы «российской угрозы» в отношении Литвы и других стран Прибалтики.

«Фактически весь свой политический капитал нынешний литовский политический класс создал и тщательно выращивает на теме русофобии и российской угрозе, якобы имеющей место, — сказал Шаповалов. — Каждый раз, когда возникает та или иная антироссийская кампания, связанная, например, с событиями на Юго-Востоке Украины, воссоединением Крыма с Россией, делом Скрипалей или мифическими хакерскими атаками на американскую демократию, Литва стремится бежать в первых рядах, доказывая, что те мифические угрозы для западной цивилизации, которые якобы исходят от РФ, прежде всего касаются и Литвы».