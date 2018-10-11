«Литва стремится включиться в любую кампанию против РФ» – политолог

Москва, , 15:44 — REGNUM Позиция литовской политической элиты по-прежнему основана на эксплуатации темы «российской угрозы» в отношении Литвы и других стран Балтии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 октября заявил политолог Владимир Шаповалов, комментируя новость о том, что в рамках встречи президента Литвы Дали Грибаускайте с английским принцем Эдвардом, графом Уэссекским, речь шла в частности и об «угрозе с Востока».

«Фактически весь свой политический капитал нынешний литовский политический класс создал и тщательно выращивает на теме русофобии и российской угрозе, якобы имеющей место, — сказал Шаповалов. — Каждый раз, когда возникает та или иная антироссийская кампания, связанная, например, с событиями на Юго-Востоке Украины, воссоединением Крыма с Россией, делом Скрипалей или мифическими хакерскими атаками на американскую демократию, Литва стремится бежать в первых рядах, доказывая, что те мифические угрозы для западной цивилизации, которые якобы исходят от РФ, прежде всего касаются и Литвы».

Шаповалов подчеркнул, что в настоящий момент любые действия, связанные с внешне-политической проблематикой, Литва увязывает с антироссийской истерией и стремится включиться в каждую из этих кампаний.

«Как следствие — активное сотрудничество Литвы со структурами НАТО и фактически незаконное размещение на территории Литвы натовских военных баз, которое произошло несколько лет назад, активная истерия по поводу Калининградской области, которая якобы угрожает в военном отношении Литве, — добавил эксперт. — Вот та политика, которую ведёт литовское государство. Неслучайно в рамках встречи с британским принцем прозвучали эти слова. Великобритания находится на острие антироссийской истерии, и для Литвы это очень удобный повод напомнить о себе и обратить внимание Запада на необходимость оказания всесторонней помощи Литве, в том числе и материальной, против якобы агрессивной России».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 10 октября президент Литвы Даля Грибаускайте в Вильнюсе встретилась с английским принцем Эдвардом, графом Уэссекским, и графиней Уэссекской Софи. По информации пресс-службы президента Литвы, во время встречи обсуждались отношения между Литвой и Великобританией, «исходящие с Востока угрозы» и вопросы укрепления европейской безопасности.

«Литва и Великобритания, которая неоднократно сталкивалась с циничным применением химического оружия и радиоактивных веществ в мирное время, — одни из самых активных инициаторов повышения устойчивости Европы перед гибридными угрозами, — пишет пресс-служба литовского президента. — Усилиями обоих государств для борьбы с ложью и дезинформацией была учреждена специальная группа по стратегическим коммуникациям. Британские эксперты также участвуют в деятельности открываемого в Каунасе регионального кибернетического центра».

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