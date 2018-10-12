Варшава, 12 октября, 2018, 13:11 — ИА Регнум. Жуткий сценарий распада Польши под ударами «вторгшейся российской армии» описан в книге «Время проигравших» журналиста Марека Мейснера, вышедшей в этой стране. О том, почему фантастическо-политическая книга вызвала столь мощный отклик среди польских читателей и критиков, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Andrew Stawarz Надвое

Газета Fakt подчеркивает, что книга «прочно вписана в современные реалии». И действительно, во «Времени проигравших» описываются многие черты современной Польши, включая войска территориальной обороны. Но несмотря на все усилия польского сопротивления, изображенного в книге, Россия захватывает Польшу за два месяца. При этом сам факт «российской агрессии» нужен автору, скорее, не для раскачки антироссийских настроений, а в качестве зеркала, выявляющего особенности общественных настроений в самой Польше, — прием, позволяющий рассказать о болевых точках, представить реакцию народа и элиты.

Любопытно, что в качестве одного из итогов воображаемой войны видит образование аналога Польской народной республики, ориентированной в своей политике на Москву. А значит, он не представляет себе такой сценарий маловероятным. Неужели в Польше скучают по тому, что принято называть «временами советской оккупации»? Может, и нет, но и бытие в рамках нынешнего ЕС многих не устраивает. Глубокое отторжение у поляков вызывает политика глобализма и, по выражению экс-министра обороны Польши Антония Мачеревича, «захватывающей Запад изнутри антицивилизации».

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