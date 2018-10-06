Польше предрекают войну с Россией и распад на два государства

Станислав Стремидловский, , 16:11 — REGNUM

На прилавки польских книжных магазинов поступило интригующее издание. Его автором выступил журналист Марек Мейснер, ярко описавший крах и падение польского государства под вторжением агрессора. В качестве последнего, конечно, выступает, российская армия.

Беллетристическая повесть под названием Czas straceńców («Время проигравших») описывает взятие россиянами перешейка Сувалки, после чего они, оставив позади Латвию, Литву и Эстонию без своего внимания, вторгаются в Польшу. Польские союзники, особенно южные соседи, начинают испытывать «страшные проблемы» с авиацией, самолеты НАТО остаются на земле. Зато в Германии, Швеции, Финляндии и Норвегии объявляют мобилизацию. Французы тоже собираются, но медленно. В течение двух месяцев Россия захватывает Польшу, 4 миллиона поляков в панике бегут в Германию. Некогда единую страну делят на две — Республику Польша (видимо, аналог ФРГ времен холодной войны) и Польскую Народную Республику, «которая является протекторатом Москвы». Как подчеркивает польский таблоид Fakt, описание первых столкновений между российскими военными и отечественными пугает. Они явно заканчиваются не в пользу поляков.

Газета при этом подчеркивает, что «книга прочна вписана в современные реалии». Критике подвергается «любимая игрушка» отправленного в отставку в январе сего года министра национальной обороны Польши Антония Мачеревича — Войска территориальной обороны (WOT). C его подачи подразделения WOT сегодня создаются в каждом польском воеводстве и «это является гордостью политиков PIS (правящей партии «Право и Справедливость» — С.С.), особенно из тех избирательных округов, где уже сформированы бригады, что должно выглядеть ответом на угрозу нападения регулярной армии противника». Между тем эксперты предупреждают, добавляет таблоид, что «процедуры, обучение, оснащение и организация солдат территориальной обороны делает их в лучшем случае пушечным мясом». Даже с учетом стойкой и взаимной нелюбви Fakt и PiS, первого места Мачеревича в рейтинге самых непопулярных политиков Польши в обществе, большого скептицизма в отношении WOT со стороны кадровых военных — сюжет опирается на фундаментальные вещи.

Было бы опрометчиво приписывать повествованию Мейснера некую «традиционную польскую русофобию», тем более что российская армия здесь выставлена достойным соперником, в конце концов, разбить и взять под свой контроль такую страну, как Польша, что-то да значит. Использование в качестве завязки рассказа «агрессии России», скорее, дает автору возможность поведать о самой своей стране, обозначить ее болевые и уязвимые места, представить реакцию общества и элиты. С таким же успехом для этого можно было бы избрать какую-нибудь природную или техногенную катастрофу, как извержение Везувия или аварию на японской АЭС в Фукусиме. «Время проигравших» — это зеркало, в которое предложено заглянуть каждому поляку. А что он там увидит? Самый мрачный и нелицеприятный прогноз, пожалуй, связан с распадом страны на два государства. Если автор считает возможным появление аналога ПНР, ориентированного на Москву, значит он не особо уверен в польской элите.

Основания к тому есть. На днях бывший премьер-министр Польши, ныне председатель Совета Европы Дональд Туск выступил с речью, посвященной перспективам развития страны в Европейском союзе. 11 ноября будет праздноваться 100-летие со дня восстановления независимости Республики. В этом контексте Туск, который прекрасно ориентируется в нюансах польской внутренней политики, решил поговорить «о примирении в национальном измерении». Он отметил, что «не наивен, чтобы верить в трансформацию польских политиков в ангелов», однако «если 11 ноября руководители партий, без исключения, смогли бы вместе проявить неподдельную дружбу», то это «было бы, пожалуй, гораздо более ценным для всех поляков, чем самые зрелищные фестивали, фейерверки и прочие мероприятия». Но, констатировал глава Совета Европы, пока что он «не понимает, почему разделения в Польше выходят далеко за рамки стандартов Евросоюза», подчеркнув: «Когда лидеры Сербии и Косово встретились, никому не надо было объяснять, почему один сидел рядом с другим».

Если в Польше дошло до аналогий и сравнений с сербско-косовским конфликтом, дело дрянь. И проблема не в Москве. При всех антироссийских элементах, имеющих место быть во внешней политике «Права и Справедливости», линия водораздела ее с оппозиционными силами проходит по Западу, по Европе. Главные политические бои PiS ведет в Евросоюзе, отбиваясь от его попыток втиснуть поляков в ложе имени Прокруста нынешней европейской идеологической политкорректности. Не случайно тот же самый Антоний Мачеревич, выступая в конце сентября сего года на Рижской конференции, угрозы Польше увидел не только непосредственно в Москве, но и в том, что «идеология глобализма, выступающая фундаментом разрушающей Запад антицивилизации, строится на отрицании патриотизма, семьи и традиционных ценностей, в итоге общество теряет способность защищаться от агрессии такого противника, как Россия». За исключением последней части фразы под подобным тезисом могли бы подписаться любые российские (и не только) антизападники.

Идеология глобализма и антицивилизации не сдаст быстро свои позиции. Даже если в следующем году блок социал-демократов и консерваторов уступит власть в Европейском союзе так называемым народникам-популистам, вряд ли стоит ожидать возвращения ЕС к идеалам той Европы, куда Польша стремилась в 1980-е годы. А это значит, что в умозрительной дилемме, представленной в труде «Время проигравших», ныне правящая польская партия «Право и Справедливость» мыслями и образом поведения оказывается ближе к ПНР, чем к Республике Польша. Конечно, политикам PiS и ориентированному на них медийному и экспертному сообществу трудно будет смириться с этим. Но из антиутопии, как говорится, слова не выкинешь. Вопрос в том, станет ли она из фантастики реальным прогнозом.