Москва, 11 октября, 2018, 13:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин будет в полном объеме проинформирован об аварии космического корабля «Союз МС-10» с новым экипажем МКС. Об этом 11 октября сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Он подчеркнул, что президент получит все необходимые данные. Руководители космической отрасли, добавил Песков, в настоящее время занимаются расследованием инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября при старте космического корабля «Союз МС-10» с космодрома Байконур произошла авария. На борту находились члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

Экипаж вернулся на землю в режиме баллистического спуска и был обнаружен спасателями. Медицинская помощь Овчинину и Хейгу не потребовалась.

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