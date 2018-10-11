Москва, 11 октября, 2018, 13:26 — ИА Регнум. Вероятной причиной аварии при старте космического корабля «Союз МС-10» могло стать плохое крепление блоков второй ступени ракеты-носителя. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Запуск ракеты

Ранее сообщалось, что ракета-носитель должна была доставить на Международную космическую станцию (МКС) российского космонавта Алексея Овчинина и американца Ника Хейга, однако во время старта произошла авария и экипаж «Союза» вернулся на землю в режиме баллистического спуска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил, что совершивший аварийную посадку экипаж космического корабля «Союз МС-10» жив.

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