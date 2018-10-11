Нью-Йорк, США, 11 октября, 2018, 06:03 — ИА Регнум. Восемь тысяч мирных жителей пострадали и погибли в Афганистане за девять месяцев 2018 года, говорится в ежеквартальном отчете Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА), сообщает Афганистан.ru.

U.S. Army Взрыв. Афганистан

Уточняется, что из 8 050 случаев смертельных — 2 798. Ситуация аналогична прошлогодней: в 2017 году погибли 2 666 и пострадали 5 418 мирных граждан Афганистана.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате очередного теракта в Афганистане, организованного террористами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), погибли 15 афганских военных. Взрыв произошел в провинции Джаузджан 8 октября.